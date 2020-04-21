Пограничники обнаружили в Азовском море 1300 метров запрещенных орудий лова

В Донецкой области за прошедшую неделю пограничники в Азовском море обнаружили более 1300 метров запрещенных орудий лова. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

«Во время несения службы военнослужащими Донецкого пограничного отряда на прошлой неделе фиксировались и прекращались правонарушения. В частности, пограничниками отдела пограничной службы "Мариуполь" и ВВС "Ялта" в районе ответственности были обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова длиной 1300 метров», – говорится в сообщении.

В трех случаях в сетях обнаружены водные биоресурсы. В двух таких случаях при ловле рыбы запрещенными орудиями были составлены протоколы по ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение правил использования объектов животного мира»). Еще в двух случаях направлено сообщение в полицию по ст. 249 Уголовного кодекса Украины («Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом»), внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.

В случаях нарушений правил пограничного режима, причаливания в темное время суток вне пункта базирования, отсутствия документов на граждан было составлено 4 протокола по ст. 202 КУоАП («Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда»).

«Военнослужащие Донецкого пограничного отряда продолжают мониторинг надводной обстановки и напоминают гражданам об обязательном соблюдении законодательства по недопущению вреда водному миру Украины», – резюмируют пограничники.