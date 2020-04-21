Хранил как сувенир: В неподконтрольном Донецке у мужчины изъяли гранатомет

В «ДНР» у жителя Буденновского района Донецка выявили гранатомет и арсенал боеприпасов. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как утверждают в «ДНР», мужчина нашел боеприпасы в октябре 2016 года и с тех пор, по его словам, хранил у себя как «сувенир», без цели сбыта и использования.

«При осмотре частного домовладения подозреваемого полицейские обнаружили автомат АК со снаряженным 30 патронами магазином, пистолет ПМ с двумя снаряженными магазинами по 8 патронов, РПГ-7 (ручной гранатомет), обрез двухствольного ружья, гранату Ф-1, 6 гранат РГД-5, 3 снаряда "Вог", 3 запала к гранатам УЗРГМ, 3 комплекта выстрелов к РПГ, один выстрел к "Утесу", коробку, в которой находилось более 100 патронов различного калибра, а также 2 выстрела с комплектом к гранатомету», – утверждают в «республике».

Там также добавили, что по данному факту открыто «уголовное дело».