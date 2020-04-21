Полиция устанавливает личности всех, кто нарушил карантин в Святогорской лавре, – Кириленко

Полиция устанавливает личности людей, которые находились на пасхальном богослужении в Свято-Успенской Святогорской лавре (Святогорск, Донецкая обл.). Об этом сегодня, 21 апреля, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на селекторном совещании руководителя Офиса президента Андрея Ермака с главами ОГА, передает пресс-служба главы государства.

Он напомнил, что в Свято-Успенской Святогорской лавре во время пасхальных богослужений произошло нарушение карантинных мероприятий, в частности, собралось больше количество людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения необходимой дистанции.

«Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица с оккупированных территорий, проживающие на территории Лавры, а также прихожане. Полиция отреагировала соответствующим образом», – рассказал Кириленко.

Согласно приказу командующего операции Объединенных сил, въезды и выезды из области закрыты. Правоохранители устанавливают личности всех тех, кто находился в Лавре во время богослужения, с целью недопущения их выезда из региона и для дальнейшего прохождения этими людьми обсервации.

Как сообщалось ранее, на Пасху в Донецкой области богослужения прошли в 275 культовых сооружениях, в большинстве – без нарушения общественного порядка. Храмы посетили около 3,5 тыс. верующих. При этом в Святогорской Свято-Успенской лавре пасхальные богослужения прошли с жесткими нарушением карантинных мер, в соборе присутствовало свыше 300 человек, без защитных средств и соблюдения социальной дистанции. По данным событиям полиция открыла уголовное производство.

В МВД уточнили, что ответственность понесет Игорь Яковенко (митрополит Арсений) – «гражданин Украины, как настоятель, как лицо, допустившее преступление».