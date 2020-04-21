Протоирей рассказал об особенностях капелланов в ВСУ и должны ли они быть военнослужащими

Сегодня на официальных должностях военного капеллана в воинских подразделениях работают священнослужители Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви и протестантских церквей. Представителей Украинской православной церкви (Московского патриархата) на официальных должностях нет. Хотя всеукраинский институт капелланства объединяет служителей всех религий и конфессий. Об этом рассказал первый заместитель главы Синодального управления военного духовенства Православной церкви Украины протоиерей Тарас Мельник, передает «Сегодня.ua».

Институт капелланства в Украине объединяет все религиозные организации, здесь присутствуют все конфессии, чьи верующие сейчас находятся в войсках, то есть в ВСУ, Нацгвардии и Пограничной службе. «В этих структурах капелланы пребывают на официальных должностях военного капеллана. Сейчас эта должность гражданская. Если говорить в цифрах, то на официальных должностях капелланов в силовых структурах 85% – это Православная церковь Украины. Приблизительно 18% – Украинская греко-католическая церковь и 1-2% – протестантские церкви», – сказал Мельник.

При этом представителей Украинской православной церкви (Московского патриархата) на официальных должностях нет. «Понятно, что у них есть военные капелланы, они приезжают в подразделения», – уточнил протоиерей.

Сейчас дискутируется вопрос – военный священник должен быть военнослужащим, «то есть носить погоны», или все же оставаться гражданским лицом на службе в силовых структурах, просто священником? «И я придерживаюсь мнения, что правильным является последний вариант. Мы имеем не совсем удачный опыт работы военных психологов, которые работали как военнослужащие. Что создавало уже упомянутый барьер: военнослужащий не может подойти и полностью открыться военному психологу. Из-за того, что психолог – старший по званию, из-за боязни, что слова солдата могут быть как-то использованы против него и так далее. Потому священник сегодня играет очень важную роль в воинском подразделении. По сути, это сегодня помощник, советник, заместитель командира по духовно-моральным вопросам», – пояснил капеллан свое мнение.

Мельник подчеркивает, что в подразделении военный священник-капеллан – капеллан для всех военнослужащих, вне зависимости от вероисповедания. «Он общается со всеми, духовно помогает и поддерживает всех. Если к капеллану приходит солдат и говорит: "Отче, я – грекокатолик", тогда уже прямая обязанность капеллана обеспечить или доступ священника-грекокатолика в воинскую часть, или возможность солдату посетить богослужение в соответствующем храме за территорией части. И речь не только о христианах. И мусульмане, и иудеи – у нас идет очень тесное общение между всеми религиозными организациями. И нет такого, чтобы мы подавляли один другого», – отмечает капеллан.

«Было, и не раз: звонит нам капеллан с фронта, говорит: у меня есть несколько мусульман, которые хотели бы получить, допустим, свою литературу. Мы набираем руководство их общины, и они обеспечивают эту литературу, которую мы передаем с нашими капелланами», – добавил он.

Сам Тарас Мельник представляет Православную церковь Украины. «У нас в ПЦУ есть Синодальное управление военного духовенства, и в нашей структуре – более 600 военных священников, которые прошли АТО, ООС и которые работают сегодня в войсках. А уже в силовых ведомствах мы вместе встречаемся с представителями разных конфессий и вместе обсуждаем актуальные вопросы», – рассказал он.