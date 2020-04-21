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У освобожденных из плена «Л-ДНР» украинцев не выявлен коронавирус, – глава Донецкой ОГА

21.04.20 18:14
Обмен пленными 16 апреля 2020 года
Обмен пленными 16 апреля 2020 года / Фото: facebook.com

У освобожденных в ходе обмена пленными с «Л-ДНР» украинцев не выявлен коронавирус. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на селекторном совещании руководителя Офиса президента Андрея Ермака с главами ОГА, передает пресс-служба главы государства.

«Лица, которые на прошлой неделе были освобождены с временно оккупированных территорий, уже прошли ПЦР-тестирование на выявление коронавируса и получили отрицательные результаты», – отметил Кириленко.

По его словам, сейчас все они находятся на обсервации с обеспечением соответствующей охраны.

«По истечении 14-дневного срока обсервации они еще раз пройдут ПЦР-тесты», – добавил Кириленко.

Напомним, в рамках обмена пленными 16 апреля были освобождены 20 украинских граждан, которых удерживали на временно неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.

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