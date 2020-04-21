Гель-лак, седина, заросшие мужчины: Мастера салонов красоты Мариуполя поделились лайфхаками на период карантина

На период карантина салоны красоты – закрыты. В Мариуполе мастера записывают клиентов на обслуживание только на период, когда ограничения будут сняты.

Но специалисты индустрии красоты отмечают, что и в нынешних условиях можно поддержать привлекательный внешний вид.

Мастер маникюра София Спивак поделилась лайфхаком, как удалить гель-лак в домашних условиях: «Можно снять гель-лак с помощью ацетона. Для этого нужно запилить покрытие, приложить ватку с ацетоном, завернуть ногтевую фалангу в фольгу и через время счистить остатки гель-лака лопаткой. Гель-лак можно удалить и пилочкой».

Она отмечает, что если женщина не может сделать маникюр самостоятельно, то в домашних условиях лучше обойтись подпиливанием ногтей, кутикулу не срезать, а просто отодвигать маникюрной палочкой.

Также София советует регулярно наносить на кисти косметическое масло или крем, периодически делать маски для рук. Это важно в условиях карантинных мер, поскольку постоянное использование антисептиков сушит кожу рук.

Если ногтям можно придать эстетический вид собственными силами, то это самостоятельно не сделать с отросшими волосами.

Стилист Мария Адаманова говорит, что волосы самим лучше не подрезать. Особенно это касается мужчин. «Мужчинам я не рекомендую пользоваться бытовыми машинками для подстригания, потому что при отрастании на голове будет абсолютный беспорядок. Если волосы отросли, мужчинам я бы рекомендовала использовать укладочные средства, с помощью которых можно зачесать волосы в любую сторону, что придаст более презентабельный вид», – посоветовала мастер.

У женщин по отношению к волосам вариантов больше – заколки, обручи и прочее.

Основная проблема карантинного периода для женщин зрелого возраста – проступившая седина. «Женщины сталкиваются с проблемой очаговой седины: чаще всего это теменная зона, виски. Для таких случаев можно использовать специальный спрей, который замаскирует ее на некоторое время», – поясняет Мария.

Многие украинцы нынешние трудности воспринимают с юмором. И на невозможность попасть в салоны красоты в период карантина в интернете появилось множество мемов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ТV7 Маріуполь»