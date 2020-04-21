500 тысяч человек на неподконтрольном Донбассе остро нуждаются в продовольствии, – ООН

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые временно не контролируются украинскими властями, 500 тыс. человек испытывают острые проблемы с нехваткой пищевых продуктов. Об этом говорится в отчете Всемирной продовольственной программы ООН по итогам 2019 года, передает «Радио Свобода».

В то же время составители отчета отмечают, что не имеют достаточно данных, чтобы оценить количество людей, которые находятся на грани нехватки продуктов в неподконтрольных украинскому правительству районах Донбасса.

Эксперты Всемирной продовольственной программы ООН. подчеркивают, что пандемия коронавирусной болезни COVID-19 может вызвать распространение голода в мире.

«55 стран и территорий являются домом для 135 млн людей, которые остро страдают от недостаточности продовольствия и нуждаются в немедленной гуманитарной помощи с питанием, являются наиболее уязвимыми к последствиям этой пандемии, поскольку они имеют очень ограниченные возможности или вообще их не имеют, чтобы справиться одновременно с медицинским и социоэкономическим аспектом потрясений», – заявили авторы отчета.

Они предполагают, что эти страны могут столкнуться с болезненным компромиссом между спасением людей от коронавируса и спасением людей от голода.

По данным Всемирной продовольственной программы, в 2019 году больше всего людей имели кризисные проблемы с продовольствием в Йемене (15,9 млн человек), Демократической Республике Конго (15,6 млн), Афганистане (11,3 млн), Венесуэле (9,3 млн) и в Эфиопии (8 млн).