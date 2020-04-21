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Заболели женщины: На Донетчине подтвердили еще два случая коронавируса

21.04.20 18:52
Фото: Департамент здравоохранения Донецкой ОГА
Фото: Департамент здравоохранения Донецкой ОГА

В Мариуполе ПЦР-лаборатория подтвердила наличие коронавируса еще у двух жительниц города – 44-х и 64-х лет. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.

«44-летняя женщина – из круга ранее инфицированных, где заразилась 64-летняя пациентка, – устанавливается», – написал Кириленко.

По информации медиков, состояние здоровья обеих женщин удовлетворительное.

Таким образом, в Донецкой области с начала карантина зафиксированы 18 случаев коронавирусной болезни: 11 – в Мариуполе, 2 – в Дружковке, по одному – в Бахмуте, Белозерском, Мирнограде, Славянске и Константиновке.

Из 18 случаев – 1 летальный, 10 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение.

«Обращаюсь к жителям области: не нарушайте правил карантина, оставайтесь дома, не подвергайте опасности ни себя, ни окружающих», – подчеркнул глава Донецкой ОГА.

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