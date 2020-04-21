«Призвали» священников со всей Украины: В ПЦУ рассказали, как готовили капелланов для работы на Донбассе

В зоне военных действий на Донбассе побывали более 600 военных священников (капелланов) Православной церкви Украины, которые и сейчас продолжают работать в войсках – как на линии фронта, так и в тылу. Об этом рассказал первый заместитель главы Синодального управления военного духовенства Православной церкви Украины (ПЦУ) протоиерей Тарас Мельник, передает «Сегодня.ua».

Он пояснил, как в ПЦУ создавалась система капелланов, военного духовенства.

Первоначально с началом военных действий на Донбассе, с момента объявления Антитеррористической операции (АТО) священники ПЦУ собирали в своих приходах помощь, привозили ее в АТО, а затем уезжали домой. «Это не капелланство, это, скорее, волонтерство. Потому что капелланство – когда военный священник пребывает рядом с военным всегда: в казармах, на учениях, во время военных действий. Тогда военный священник действительно становится духовным авторитетом для солдат», – говорит Мельник.

Было принято решение «призвать» священников со всей Украины. «Это, конечно, не призыв в прямом понимании. Но был такой ротационный период. Мы приглашали священников со всех регионов в Киев. Священник приезжал, надевал свою форму, чтобы привыкнуть к ней. Проходил трехдневное обучение на базе Киевской православной богословской академии. Там со священниками работали военные, работали психологи – чтобы подготовить священнослужителей психологически к обстановке, в которой они будут работать. Затем была подготовка на Трухановом острове. Там был создан палаточный городок, в котором условия были максимально приближены к фронтовым», – рассказал протоиерей.

После недельного обучения священники отправлялись на фронт. Каждый месяц в ротации было 50-70 священников со всей Украины. «Выезжали минимум на месяц, максимум на три. Мы провели 24 ротации. И за это время у нас побывали на фронте более 600 священников», – сообщил протоиерей.

Когда же священники возвращались домой, им ставилась другая задача: работать и общаться с демобилизованными военнослужащими, с семьями погибших. «Тогда была какая проблема: к сожалению, местная власть не была авторитетом для ребят, вернувшихся с фронта. И возникало много проблем. А священник, который был на передовой, был в блиндажах с ребятами, авторитет имел. И мог разговаривать с ребятами совсем по-другому. Вообще, военный священник, который был на ротации, полностью менялся. На сегодня можно четко различить гражданского священника, который просто служит в приходе, и военного священника. Последний совсем по-другому смотрит на ситуацию с военнослужащими, по-другому смотрит на тех, кто прошел АТО», – поясняет священнослужитель.

Пришло понимание, что для управления этой работой необходима соответствующая структура. «Сперва ее создали в АТО: мы назначили старшего военного священника в штабе АТО и старших священников по секторам. Они встречали священников и распределяли их по подразделениям. Заместители командиров давали информацию, где нужны священники, где нужна их поддержка. На эти подразделения и распределялись капелланы», – вспоминает Мельник.

Таким образом, была создана всеукраинская большая структура – Синодальное управление военного духовенства. «Мы ее создали по принципу Сухопутных войск. Украина была разделена на четыре части: юг, север, запад, восток. В Сухопутных войсках при оперативном командовании были назначены старшие священники, которым подчиняются соответствующие области. В каждой области есть старший священник, на которого замыкаются уже непосредственно священники, работающие в подразделениях, базирующихся в этой области. Центр структуры находится в Михайловском монастыре. Там работает наш штаб и наш руководитель – глава СУВД митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн. В самом штабе также есть разделения по направлениям. Есть заместители главы по ВСУ, по Нацгвардии, по Пограничной службе, по работе с добровольческими батальонами и волонтерами, по международной деятельности», – детализировал протоиерей.

Он добавил, что в целом разрабатывать модель построения капелланской службы в Украине начали задолго до войны, еще в 2003 году. Изучали опыт иных государств, «взяв все самое интересное, что опробовано в других странах».

«В Украине уже шесть лет идет война, наши капелланы все это время – на передовой. Что это такое, в других странах не знают. Опыт зарубежных стран показывает, что их священники обычно находятся в штабах, а если выезжают, то с двумя-тремя охранниками, с помощниками. У нас такого нет. Тем не менее мы очень тесно общаемся с иностранными коллегами, перенимаем их опыт и делимся своим», – заключил протоиерей.

При этом обмен опытом с иными странами продолжается.

Напомним, что Тарас Мельник также рассказал об особенностях капелланов в ВСУ, должны ли они быть военнослужащими и священнослужители каких конфессий сегодня находятся на официальных должностях военного капеллана.