Евросоюз выделил Украине пакет помощи в 190 миллионов евро

Европейский союз предоставит Украине помощь в размере 190 млн евро, часть средств будут направлены на гуманитарную помощь жителям Донбасса, которые страдают от войны. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-служба правительства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем накануне заседания Совета министров иностранных дел ЕС, где особое внимание будет уделено Украине.

Дмитрий Кулеба поблагодарил Европейский Союз за пакет поддержки Украины в 190 млн евро. Глава МИД назвал его «настоящим актом поддержки друзей, не только партнеров».

В частности, около 15 млн евро будут направлены на поддержку системы здравоохранения, 61 млн евро предусмотрены для поддержки экономики, 20 млн евро – для поддержки малых и средних предприятий, 25 млн евро – малых фермерских хозяйств, 4 млн евро – на поддержку наиболее уязвимых групп населения.

Глава МИД также поблагодарил за дополнительные 13 млн евро гуманитарной помощи для населения на Донбассе, страдающего от войны.

Кроме того, Дмитрий Кулеба подробно проинформировал Жозепа Борреля о ситуации на линии разграничения, где продолжаются обстрелы со стороны временно неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей. Глава МИД положительно оценил недавний прогресс в вопросе обмена удерживаемыми лицами. В то же время он отметил, что по другим направлениям переговоров в Минске добиться прогресса пока не удается. Глава МИД подчеркнул, что целью Украины продолжает оставаться достижение мира на Донбассе.

Дмитрий Кулеба также обратил особое внимание на положение украинских политзаключенных, которые до сих пор незаконно удерживаются в Крыму и на территории России.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС заверил, что санкционная политика Евросоюза в отношении России остается неизменной. Он отметил, что санкции против России должны сохраниться до полного выполнения ею Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Глава МИД Украины поблагодарил Жозепа Борреля за четкую позицию по данному вопросу.