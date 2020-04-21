От «процедуры помилования» отказался: 20-летний Богдан Ковальчук почти 4 года находится в плену «ДНР»

20-летний Богдан Ковальчук уже почти 4 года находится в плену «ДНР», он не был внесен в список на обмен, который состоялся 16 апреля. Для освобождения представители «ДНР» предложили пройти ему «процедуру помилования», но с условием, что Богдан не будет покидать неподконтрольную Украине территорию. Парень отказался, передает «Радио Свобода».

В 2016 году «силовики ДНР» задержали семерых подростков из Ясиноватой, которую в «республике» прозвали «ясиноватские подрывники» – Богдана Ковальчука, Максима Солодовникова, Владислава Пазушко, Дениса Хмеленко, Ярослава Миронова, Арсения Белавина и Дениса Коваля. Им было от 15 до 17 лет.

В «ДНР» ребят обвинили в сотрудничестве украинскими спецслужбами и организации подрывов машин. Пятерых из них (всех, кроме Белавина и Коваля) «осудили» на сроки от 10 до 15 лет лишения свободы.

В конце 2019 года, во время очередного обмена пленными, парням предложили пройти «процедуру помилования». Условием освобождения, по словам родственников ребят, было согласие не выезжать из «ДНР». И на это «подписались» практически все незаконно осужденные парни. Единственный отказавшийся – Богдан Ковальчук, который уже встретил в заключении свои 18, 19 и 20 лет.

Раньше родственники Богдана, как и остальных его товарищей, наотрез отказывались общаться с прессой. Но после того, как парня, несмотря на его волевой поступок, так и не внесли в список на обмен 16 апреля, бабушка Богдана Татьяна Петровна впервые решилась поговорить с журналистами. Женщина проживает на подконтрольной Украине территории.

«Богдан – единственный сын моей дочери и мой единственный внук. Мы воспитывали его сами. Даже за эти уже почти 4 года в заключении помощи от его отца не было… Из родни, кроме дочери и внука, у меня есть только папа, которому сейчас 82 года. Так что Богдан – надежда и опора нашей семьи», – говорит Татьяна Петровна.

Говоря о Богдане, отмечает, что «он у нас со стержнем», поэтому и отказался от «помилования»: «Помню, как говорил мне: "Бабушка, ты пойми: предал раз – предашь еще раз"».

Летом 2016 года Богдан приехал на подконтрольную Украине территорию к бабушке, планировал здесь учиться на автослесаря. Для поступления ему не хватало медицинской справки, которую нужно было получить в Ясиноватой. Поэтому парень поехал опять в «ДНР».

«31 августа 2016 года я ждала его возвращения. Обрывала мобильный телефон, но там или никто не брал трубку, или телефон был отключен. Нашла товарища Богдана, который должен был его встретить. А он: "Бабушка Таня, тоже не могу ему дозвониться". Переживала страшно. Спустя какое-то время мне позвонила дочка и сообщила, что нашего Богдана арестовали, увезли в Донецк. Как? За что? Ничего неясно», – вспоминает женщина те дни.

Богдана и остальных ребят разбросали по колониям. «Внука и еще двоих отправили в колонию в Торезе, по одному в колонии в Еленовке и Горловке. Дочери разрешают свидания с внуком. Также получается делать передачи. На встречах она смотрит зубы, ногти, просто на него всего – переживает. Я тоже все это время не нахожу себе места», – говорит Татьяна Петровна.

«За эти почти 4 года прошло уже несколько обменов, но внука до сих пор не забрали. Очень надеюсь, что о его поступке и о его позиции знают. Нельзя оставлять таких, как он. Просто нельзя», – резюмирует женщина.