Новый очаг коронавируса в Мариуполе может быть связан с одним из храмов, – горсовет

В Мариуполе зарегистрированы 11 случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом. В городе выявлены 2 новых очага заболевания. Об этом сегодня, 21 апреля, в ходе брифинга сообщила заместитель Мариупольского городского головы Ксения Сухова, передает корреспондент «Донецких новостей».

«9 случаев подтверждены лабораторией города Славянска, и 2 пробы прошли тестирование в нашей лаборатории в Мариуполе. 6 пациентов с COVID-19 уже выздоровели, на лечении у нас находится 5 пациентов. На лабораторные исследования направлены 11 проб», – рассказала Сухова.

Она также отметила, что центрами первичной медико-санитарной помощи обеспечено медицинское наблюдение за 151 контактным лицом пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Кроме того, наблюдение ведется за 21 человеком, прибывшим из-за границы.

«Но, к сожалению, у нас есть новые случаи заболевания. 6 пациентов выздоровели, и тем самым мы закрыли первый очаг заболевших, но у нас появилось 2 новых очага. По первому из них уже выявлены 4 заболевших с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусной болезни. По второму – сегодня, выехав на вызов, врач центра первичной медико-санитарной помощи осматривал пациента и зафиксировал у него наличие симптомов, схожих с коронавирусной инфекцией. Пациент пожилого возраста, есть развивающаяся пневмония и прочие симптомы коронавируса. Сразу же был сделан забор материала и направлен на ПЦР-тестирование в горбольницу №4, тест оказался положительным», – сообщила Сухова.

По ее словам, по новым очагам инфекции предстоит большая работа медицинским сотрудникам совместно с полицией, с лабораторным центром.

«По первому очагу уже есть очерченный круг контактных лиц, но по второму случаю будет гораздо сложнее, потому что пожилой пациент практически никуда не выходил, посещал только церковный храм одной из конфессий, который и по сей день продолжает работать и принимать большое количество людей. Возможно, вспышка пошла оттуда, и это не какое-то учреждение, где возможно быстро и качественно отследить круг контактных лиц, здесь будет гораздо сложнее», – подчеркнула Ксения Сухова.

От имени руководства города заместитель мэра поблагодарила всех мариупольцев, кто соблюдал карантинные меры во время пасхальных праздников, и призвала в дальнейшем придерживаться ограничений карантина.

Напомним, ранее глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что 21 апреля в Мариуполе ПЦР-лаборатория подтвердила наличие коронавируса еще у двух жительниц города – 44-х и 64-х лет.