Пенсии, регистрация рождения и смерти: Украина получила от ООН рекомендации по неподконтрольному Донбассу

Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам* рекомендовал Украине обеспечить доступ к пенсиям и упростить процедуру регистрации рождения и смерти для жителей неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

Уточняется, что Комитет ООН принял заключительные замечания после рассмотрения периодического доклада Украины.

Среди прочего, Комитет рекомендовал Украине по отношению к жителям неподконтрольного Донбасса:

обеспечить беспрепятственный доступ к пенсиям;

создать механизм выплат задолженности по пенсиям;

ввести административную процедуру для упрощения регистрации фактов рождения и смерти.

Также Украине рекомендовано «принять закон о реализации прав коренных народов и национальных меньшинств».

«Мы готовы продолжать оказывать техническую помощь Украине относительно вышеупомянутых вопросов, о которых мы говорили в наших публичных докладах», – отметили в Комитете.

* Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам – это комитет независимых экспертов, который осуществляет контроль за выполнением Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.