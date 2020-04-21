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Кроме обрядов погребения: В Мариуполе запретят посещение кладбищ

21.04.20 20:33
Аркадий Мешков / Фото: скриншот видео
Аркадий Мешков / Фото: скриншот видео

На период карантина в Мариуполе закроют для посещения все кладбища. Об этом сегодня, 21 апреля, в ходе брифинга сообщил заместитель городского головы Аркадий Мешков, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он рассказал, что сегодня главным санитарным врачом Украины выдано постановление о закрытии кладбищ для посещения, кроме обрядов погребения.

«Данное постановление завтра же будет рассмотрено у нас на штабе ликвидации чрезвычайной ситуации, разработаны соответствующие мероприятия локального характера и доведены средствам массовой информации, в том числе и на наших брифингах», – отметил заместитель мэра Мариуполя.

Напомним, по состоянию на 21 апреля, в Мариуполе зарегистрированы 11 случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом. В городе выявлены 2 новых очага заболевания.

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