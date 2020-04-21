Смена – 10 часов: В «ДНР» показали, как шьют маски (Фото)

В «ДНР» в период карантина 13 текстильных предприятий перешли на пошив средств индивидуальной защиты, передают «республиканские» интернет-ресурсы.

«Мы уже третью неделю выпускаем защитные маски, ежедневно – полторы тысячи штук. Сейчас смена длится до 10 часов, чтобы можно было больше масок выпустить», – сказал директор одного из таких предприятий Петр Барбаш.

Основным материалом для производства защитных средств выступает спанбонд (спецткань для медицинской одежды), также изготавливаются марлевые маски. Основными заказчиками выступают фармацевтические и промышленные предприятия, заведения торговли.

Руководитель «оперативного штаба ДНР» по противодействию короновирусной инфекции» Ольга Король уверяет, что задействованные 13 предприятий легкой промышленности сейчас могут обеспечить выпуск более 2 млн масок в месяц при работе в три смены. «Проработан вопрос об организации производства к 5 мая новой технологической линии, что позволит выпускать в месяц более 9 млн масок. Таким образом, потенциальный объем производства масок в ДНР составит почти 12 млн штук в месяц», – сказала Король.