После доклада «минздрава»: В «ЛНР» запретили посещать пациентов больниц и ходить на кладбища

В «ЛНР» ввели карантин в стационарных отделениях больниц и закрыли для посещения кладбища на период праздничных дней. Об этом говорится в протоколе заседания «чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве ЛНР», которое состоялось сегодня, 21 апреля.

Отмечается, что дополнительные ограничительные меры введены в связи с пандемией COVID-19 и на основании доклада «министра здравоохранения ЛНР» об эпидемической ситуации в «республике».

В результате, с завтрашнего дня, 22 апреля, в «ЛНР»:

запрещены все посещения больных в стационарах лечебно-профилактических учреждений;

на время праздников закрыты для посещения кладбища (кроме оформления услуг по погребению и участия в погребении).

Период окончания данных мер не указывается, отмечается лишь – «до особого распоряжения».

Напомним, что по состоянию на 17 апреля в «ЛНР» зафиксирован 21 случай COVID-19. В «республике» с 4 апреля из-за случаев заражения коронавирусом два города – Антрацит и Красный Луч (после переименования Хрустальный) – полностью изолированы, запрещены для въезда. Также с 17 апреля запретили передвижение в/из Первомайска, примыкающего к Антрациту.