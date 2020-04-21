RU
Все новости

После доклада «минздрава»: В «ЛНР» запретили посещать пациентов больниц и ходить на кладбища

21.04.20 20:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» ввели карантин в стационарных отделениях больниц и закрыли для посещения кладбища на период праздничных дней. Об этом говорится в протоколе заседания «чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве ЛНР», которое состоялось сегодня, 21 апреля.

Отмечается, что дополнительные ограничительные меры введены в связи с пандемией COVID-19 и на основании доклада «министра здравоохранения ЛНР» об эпидемической ситуации в «республике».

В результате, с завтрашнего дня, 22 апреля, в «ЛНР»:

  • запрещены все посещения больных в стационарах лечебно-профилактических учреждений;
  • на время праздников закрыты для посещения кладбища (кроме оформления услуг по погребению и участия в погребении).

Период окончания данных мер не указывается, отмечается лишь – «до особого распоряжения».

Напомним, что по состоянию на 17 апреля в «ЛНР» зафиксирован 21 случай COVID-19. В «республике» с 4 апреля из-за случаев заражения коронавирусом два города – Антрацит и Красный Луч (после переименования Хрустальный) – полностью изолированы, запрещены для въезда. Также с 17 апреля запретили передвижение в/из Первомайска, примыкающего к Антрациту.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк