Президент Зеленский назначил стипендии спортсменам-олимпийцам Луганщины и их тренерам

В перечень стипендиатов за спортивные олимпийские достижения в 2019 году вошли два спортсмена и три тренера из Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Указ о назначении стипендий президента Украины для выдающихся молодых спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров, который подписал Владимир Зеленский, опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, ежемесячное денежное поощрение в размере 9 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц получат Алексей Середа – чемпион Европы 2019 года по прыжкам в воду. Также стипендию в размере 4,5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц получит тренер Алексея – Татьяна Погребная.

Стипендия в размере 7 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц назначена Анне Письменской – бронзовому призеру чемпионата Европы 2019 года по прыжкам в воду. Тамаре Токмачевой – тренеру Анны, главному тренеру штатной команды национальной сборной команды Украины по прыжкам в воду – стипендия будет выплачиваться в размере 3,5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Старшему тренеру штатной команды национальной сборной команды Украины по прыжкам в воду Илье Целютину назначена стипендия в размере 4,5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Он подготовил чемпионку Европы 2019 года по прыжкам в воду, луганчанку Софию Лискун.