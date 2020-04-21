Из «Красной книги ДНР»: В «республику» прилетели «огненные» утки

В «ДНР» на территории ландшафтного парка «Донецкий кряж» замечены утки – огари, пишут «республиканские» интернет-ресурсы.

Отмечается, что данная птица занесена в «Красную книгу ДНР».

«К нам прилетели редкие "огненные" утки – огaри. Эти крaсивейшие птицы давно стали экзотикой для дикой природы края. Данные по количеству особей и их местоположению мы не даем, так как утка краснокнижная, находится под охраной, поэтому любая информация может пагубно отразиться на ее существовании», – сказала сотрудница ландшафтного парка.

Она добавила, что обычно огaри гнездятся в чужих, как правило, покинутых норaх – сусликов, барсуков или лис. «Но могут селиться даже и рядом с живой и всегда голодной лисой. Однако касательно того, где они поселились в этот раз, мы не можем сказать, так как если мы к ним приблизимся, то сгоним с этого места», – добавила представительница природоохранного учреждения.

По ее словам, красные утки живут парами или маленькими группами, гораздо реже – большой стаей. Но на время линьки и зимовки могут собираться большими группами на озерах или медленных реках. В неволе эти птицы, как правило, агрессивны и необщительны.

Огарь – крупная утка, весом от одного до полутора килограммов, имеет оранжево-коричневое оперение, при этом голова – более светлую окраску. В основном гнездятся в степях и пустынях Евразии от Греции до Китая, а зимой улетают в южную и юго-восточную Азию. Численность вида оценивается в 170 – 220 тысяч птиц.