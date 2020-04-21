Наличие антител к COVID-2019 не гарантирует иммунитет, – ВОЗ

Всего лишь 2% или 3% мирового населения имеют антитела в крови, показывающие, что эти люди были инфицированы COVID-19, но это не значит, что у них есть иммунитет. Об этом сообщает the Guardian, передает «Украинская правда».

Глава подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новым болезням и зоонозным инфекциям Мария Ван Керхов заявила, что надежды на прекращение пандемии после того, как переболеет коронавирусом какая-то часть населения, напрасны.

«Ослабление ограничений не является окончанием эпидемии ни в одной стране. Согласно проведенным исследованиям, на сегодняшний день в мире (и в каждой отдельной стране) коронавирусом переболели примерно 3% населения. Но даже у них при наличии антител к COVID-2019 нет к нему иммунитета», – считает Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

При этом в ВОЗ отмечают, что рассчитывали на большее число инфицированных: «Мы видим меньшую долю людей с антителами, чем мы ожидали. Меньшее количество людей заражено».

Керхов отмечает, что серологические тесты, которые определяют наличие антител, не дают ответа на то, защищен ли человек: «Никто не уверен, имеет ли человек с антителами полную защиту от болезни или повторного заражения».