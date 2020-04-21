На Луганщине: Полицейские составили 3 протокола за нарушение самоизоляции

В Луганской области за период карантина составлены 144 административных протокола. Из них 5 – за распространение недостоверной информации в социальных сетях, 139 – за нарушение карантинных ограничений. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Луганской области Юрий Слухаенко.

Слухаенко отметил, что во время карантина ежедневно на патрулирование заступают 1100-1200 сотрудников полиции. Они контролируют соблюдение требований по закрытию рынков, деятельности предприятий и организаций, предусмотренных правительством, проводят профилактическую работу с гражданами по соблюдению ими требований карантина.

С начала карантина на Луганщину из других стран вернулись 1439 граждан. При пересечении границы они подписали согласие на самоизоляцию. При соответствующих проверках составлено 3 админпротокола за нарушение самоизоляции.

С принятием правительством решения о помещении граждан, пересекающих границу, на обсервацию, в область прибыли 73 человека.

Как сообщалось ранее, в Луганской области до сих пор отсутствует место для обсервации лиц, которые вернулись из-за границы. При этом в регионе действует автомобильный пропускной пункт на границе с Россией, через который в регион ежедневно попадают несколько десятков человек.