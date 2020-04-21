Домашнее насилие: В прифронтовой Авдеевке похоронили 20-летнюю женщину, в убийстве подозревают мужа

Сегодня, 21 апреля, в прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) похоронили 20-летнюю Оксану, в убийстве которой подозревают ее мужа. Об этом сообщила, жительница Авдеевки Светлана Гайкова, которая помогала молодой женщине с ее подросткового возраста, передает «Громадське радіо».

У Оксаны осталось двое детей – мальчики 2 и 3 года. Светлана Гайкова, которая вывозила девушку из Авдеевки во время обстрелов, попросила авдеевцев помочь с похоронами. Она уверена – Оксану убил ее гражданский муж и отец ее детей. А похоронить Оксану никому – мать пьянствует, а отца нет.

Светлана отмечает, что Оксана до 14 лет жила в интернате. В 15 лет она начала встречаться с 23-летним Денисом, впоследствии стали жить вместе. «Где уже она его нашла – не знаю. Оксане просто хотелось тепла. Конечно, я сказала ей и ее матери: не рано в ее возрасте встречаться? Я еще тогда пошла в службу опеки и рассказала это все: что Оксана в школу не ходит, с парнем взрослым встречается. Женщина, которая сидела в кабинете, это записала себе в блокнотик и все, и до свидания. Ведь кто я Оксане? Никто. Хотя и предлагала ей лишить мать родительских прав и стать ее опекуншей», – говорит Светлана.

Она добавляет, что у Оксаны были проблемы с документами. Паспорт ей сделали лишь незадолго до рождения первого ребенка. Причем паспорт пришлось делать российский, т.к. ее мать 20 лет назад приехала из России и так и не переоформила документы. Из-за российского паспорта при рождении детей их оформляли на отца – Дениса, чтобы хотя бы была возможность получать пособие.

Гайкова рассказывает, что на поведение мужа Оксана начала жаловаться еще год назад, а за месяц до трагедии ситуация обострилась:

«Пришла ко мне мама Оксаны, чуть не плачет, говорит – Денис Оксану бьет, телефон забрал, не дает ей позвонить. Я позвонила Денису, попросила к трубке Оксану, он отказал – аргументировал тем, что Оксана готовит еду. И бросил трубку. А я хотела с Оксаной поговорить, может вывести ее как-то на встречу из дома», – говорит Светлана.

Сама девушка никуда не обращалась – муж не пускал или же боялась. О проблемах Оксаны знала мать девушки, но никаких мер не предпринимала.

19 апреля Оксану убили. Ее мужа задержали по подозрению в умышленном убийстве – ему грозит до 15 лет заключения.

Как рассказала старшая инспектор Покровского отдела полиции Яна Осетрова, в ту ночь Оксана и Денис поссорились, после чего мужчина вышел из квартиры и пошел пить. «Ночью он вернулся домой, влез в квартиру через окно и нанес гражданской жене удары. После чего испугался и убежал – также через окно. Его задержали, подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – умышленное убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы», – сказала она.

Инспектор отмечает, что во время ссоры и убийства, в соседней комнате спали дети. Сейчас их обследуют в больнице, потом ими займется служба по делам детей. На учете в полиции семья не состояла.

Начальница службы по делам детей Авдеевки Ольга Точило заверила, что никто из родственников или знакомых Оксаны не обращался с жалобами относительно домашнего насилия в этой семье: «По поводу детей – детей мы забрали, сейчас они проходят обследование в больнице. Следов насилия у них нет. Что касается состояния мамы, и кто знал о проблемах в семье, – не могу сказать. Мы ничего сами особо не знаем. Эти материалы у следствия. То, что мы могли сделать, мы сделали. Сейчас работаем с детьми и определяем их дальнейшую судьбу», – говорит Точило.

Что касается того, что Оксана еще несовершеннолетней родила ребенка, в службе по делам детей ничего не знают. Объясняют: два года назад у них обновился состав ведомства, поэтому о событиях трехлетней давности им неизвестно.

Сегодня убитую Оксану похоронили в закрытом гробу. Организовала похороны троюродная тетя Оксаны. Светлана Гайкова говорит, что детей убитой девушки могут передать в детдом, ведь обе бабушки пока не изъявили желания забрать внуков.