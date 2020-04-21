Раньше – 45 минут пешком: В Донецкой области медикам на период карантина выдают велосипеды (Видео)

В Донецкой области на период карантина, пока не работает общественный транспорт, предлагают бесплатно взять велосипед. Предложение касается медиков, полицейских или спасателей, которым трудно добираться на работу.

Например, медсестры Дружковки уже получили 8 таких велосипедов.

Екатерина Руднева работает дезинфектором в Центральной городской больнице Дружковки. Говорит, что с началом карантина стало очень сложно добираться на работу. Ведь в автобусах – ограниченное количество пассажиров. Женщина каждый день в больницу шла пешком – а это около 45 минут в одну сторону.

«В Фейсбуке я нашла обращение, что областной центр "Спорт для всех" предлагает воспользоваться услугами велотранспорта. Я им написала, мы созвонились, встретились. И мне выдали велосипед», – рассказала Екатерина.

Из дома она выходит в 7 утра, и на велосипеде до работы доезжает за 20 минут. «Кроме того, вокруг тебя меньше людей. Ты села – и поехала. Удобно. И до работы я быстрей добираюсь – 20 минут, а если постараться, то и за 15 минут можно», – отметила Руднева.

Ездить на двухколесном транспорте женщина уже привыкла, и начала откладывать деньги, чтобы после карантина и себе купить велосипед.

Велотранспорт бесплатно предоставляет Донецкий областной центр физического здоровья населения «Спорт для всех». Всего у организации 17 таких велосипедов. «В связи с тем, что общественный транспорт сейчас не ходит, мы решили выдавать велосипеды. В первую очередь, сотрудникам медицинской сферы. Выдаем тем, кому велосипеды нужны, кому трудно добираться до работы. От сотрудников получаем заявки, рассматриваем их, и предоставляем велосипеды на время карантина», – пояснил начальник отдела ДонЦФЗН «Спорт для всех» Валерий Колоша.

После того, как в Дружковку передали 8 велосипедов, в организации осталось еще 9 штук. Их могут взять на период карантина медики, полицейские или спасатели.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»