Объявили голодовку: В Мариуполе предприниматели требовали не закрывать рынки (Фото)

Сегодня, 21 апреля, в Мариуполе местные предприниматели у здания городского совета провели акцию протеста против закрытия рынков, некоторые объявили о голодовке, передает «Сайт города Мариуполя».

Митингующие заявляют, что из-за карантина несут серьезные убытки, многие уже живут в долг и не могут не только поддержать финансово своих наемных сотрудников, но и самих себя. По их словам, продление карантина, как следствие – запрет на рыночную торговлю, убьет мелкий бизнес.

«Убивая мелкий бизнес, вы убиваете страну!», – уверена фермер Любовь Пефти, которая вышла на акцию под мэрию.

Женщина говорит, что держит 50 коров, от которых получает полтонны молока ежедневно. Людмила вынуждена была рассчитать всех наемных работников и сейчас с мужем ухаживает за всем хозяйством. Она не может реализовывать товар и поэтому выливает экологически чистое молоко на асфальт.

Любовь Пефти / Фото 0629.com.ua

Под стенами мэрии голодает и предприниматель Александр Чушикин. Мужчина торгует на рынках города с 2014 года, реализуя бакалею и яйца. «Особых заработков никогда у меня не было. Брал деньги в кредит. Особого состояния с женой не нажили. Купили машину, а за дом еще не выплатили», – рассказывает он.

У Александра было 5 наемных работников, которым сейчас нечем платить. «Я их отправил на свой счет, но за них буду должен заплатить 14 тыс. грн налогов. Они звонят и плачут, а я не могу им ничем помочь. Вы спрашиваете, что я потерял? Да я остался должен. Еще месяц, и я буду должен уже тысяч 50», – рассказывает предприниматель.

Александр Чушикин / Фото 0629.com.ua

Предприниматели принесли испорченные и просроченные продукты в качестве доказательства, что они терпят немалые убытки.

Торгующая яблоками на оптовом рынке женщина говорит, что потеряла около 50 тыс. грн из-за того, что продукты пропали. Она принесла их под городской совет. «Отвезу потом в зоопарк, животных накормлю, а лучше надо было бы в супермаркеты отдать», – говорит предприниматель.

Фото 0629.com.ua

Для охраны порядка к муниципалитету приехали несколько экипажей патрульной полиции. Они просили митингующих разойтись и не устраивать массовых скоплений.

Акция протеста в Мариуполе. / Фото: 0629.com.ua

К митингующим вышел директор Департамента экономики Мариупольского горсовета Евгений Бодягин. Он пояснил, что есть постановление главного санитарного врача Донецкой области о запрете работы рынков, и городская власть должна его выполнить.

Но директор Департамента экономики пообещал, что если карантин продлят после 24 апреля, то городская власть будет инициировать разрешение рыночной торговли на локальном уровне.

Евгений Бодягин (справа) с участниками акции / Фото 0629.com.ua

Бодягин почеркнул, что рынки действительно преобразились благодаря воле самих предпринимателей и дирекции, но все же не могут работать. «Сейчас идет работа с областным аппаратом. Мы понимаем проблемность ситуации и до решения главного санитарного врача области мы работали с рынками на предмет их открытия. Сейчас ведется постоянная коммуникация, чтобы, учитывая все мероприятия, которые сделали предприниматели и город, внести изменения в постановление ТБ ЧС и постановление главного санитарного врача относительно рынков Мариуполя, потому что они действительно изменились», – сказал он.