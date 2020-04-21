Установили блокпосты и перекопали дороги: На Луганщине из-за COVID-19 закрыли село (Фото)

В Луганской области на карантин закрыли село Варваровка (Кременской р-н), расположенное недалеко от города Рубежное. На днях там заболели коронавирусом сразу 5 человек – они родственники и тесно общались. В связи с тем, что они контактировали и с другими селянами, комиссия по чрезвычайным ситуациям решила немедленно закрыть село на карантин, передает «Громадське радіо».

Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Луганской области Юрий Слухаенко сообщил, что сейчас все подъезды к селу перекрыты, их охраняют полицейские.

«Были установлены три блокпоста на дорогах с покрытием, которые ведут к этому населенному пункту. Другие грунтовые дороги перекопали. На теперь обеспечиваем порядок на этих постах. Этот населенный пункт обеспечен продовольствием, там работают социальные службы. Жители, которые там находятся, должны находиться на самоизоляции, то есть не въезжать и не выезжать», – рассказал Слухаенко.

Блокпост / Фото Анастасии Волковой

Варваровка находится в нескольких километрах от города Рубежное. В село часто ездят люди на огород или дачу.

Пенсионер Иван как раз из тех, кто на велосипеде пытался добраться до своего участка. Но из-за карантинных мер его не пустили. Иван жалуется, что не сможет присмотреть за своим хозяйством. «Накормить кошку, петуха и курицу. У меня дача там 30 лет уже, и домик, и все», – говорит мужчина.

Иван / Фото Анастасии Волковой

На блокпосту дежурят трое полицейских и медсестра Гиджарат Абдулаева. Она рассказывает, при каких условиях могут пропустить людей: «В Варваровке – карантин. Там очаг заболевания. Выпускаем только тех, кто ездит на работу, у кого есть разрешение, удостоверение или справка с печатью».

Блокпост / Фото Анастасии Волковой

По состоянию на сегодня, 21 апреля, на Луганщине 25 заболевших COVID-19. Такую статистику подтвердил заместитель директора Луганского областного лабораторного центра Владимир Жданов. «Три человека у нас вылечились. На сегодня получается 22 человека. Из них 13 – на стационарном лечении, а 9 человек – на амбулаторном. Состояние их удовлетворительное, они получают необходимое лечение, которое прописал врач», – сказал Жданов.

Кроме этого еще исследуют 31 пробу на ПЦР.

Блокпост / Фото Анастасии Волковой

Как стало известно позже, въезд в село открыли 21 апреля после 16:00.