Продержались 4 дня: На Луганщине открыли закрытое на карантин село

В Луганской области открыли проезд в село Варваровка (Кременской район), которое с 18 апреля было закрыто на карантин из-за вспышки коронавируса. Такое решение 21 апреля приняли на заседании районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в Кременской райгосадминистрации.

Еще утром 21 апреля на въезд в село работали три блокпоста, на которых дежурили полицейские и медработники. С 16:00 контрольно-пропускные пункты приостановили свою работу.

Как пояснили в Кременской РГА, в течение трех последних дней медики проводили экспресс-тесты лицам из круга общения инфицированных COVID-19. По информации представителей местных лечебных учреждений первого и второго уровня, тесты не показали положительного результата. Но медики продолжают отбор материала для его дальнейшего исследования методом ПЦР.

«Большинство местного населения придерживается карантина. Не отмечено было и присутствия людей в Варваровском Свято-Ильинском монастыре 19 апреля, что могло стать источником массового инфицирования не только жителей Варваровки, но и паломников из других городов региона», – отметили в Кременской РГА.

По состоянию на 21 апреля жительница села, у которой был подтвержден коронавирус, находится на лечении в инфекционном отделении городской больницы города Рубежное. У иных 4-х жителей, у которых была положительная реакция ПЦР-теста, клинических проявлений заболевания нет, и они находятся в Варваровке на самоизоляции дома, под наблюдением семейного врача.

Как сообщалось ранее, 18 апреля Варваровку закрыли на карантин из-за того, что в селе заболели коронавирусом сразу 5 человек, они являются родственниками. Все подъезды к селу были перекрыты: на трассах установлены 3 полицейских блокпоста, грунтовые дороги перекопали.