В «ДНР» на дорогах стало больше пьяных водителей

В «ДНР» в период с 18 по 20 апреля произошло 8 ДТП, в которых 9 человек получили травмы, и зарегистрированы 14 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

18 апреля в Шахтерске 15-летний водитель мотоцикла JAWA-350, не имея специального права на управление транспортным средством, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на трансформаторную будку. В результате ДТП школьник получил телесные повреждения.

Всего за выходные, как уверяют в «ДНР», выявлены 337 нарушений ПДД, среди которых 65 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

Напомним, в «ДНР» в период с 11 по 12 апреля выявлены 319 нарушений ПДД, среди которых 38 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.