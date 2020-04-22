Из-за Святогорска и Почаева: Карантин в Украине могут не смягчить

Нарушение карантина во время пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ МП могут стать причиной продления карантина в нынешних условиях без смягчения. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире «Громадського».

На вопрос, возможно ли, что из-за пасхальных служб с большим количеством людей в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ МП карантин могут не смягчить, Немчинов ответил: «Я думаю, что это вполне возможно, надо смотреть ряд факторов. Если вы посмотрите статистку Нацполиции, количество верующих в церквях превышало прогнозы. Оно было значительно меньше, чем в обычный период, но одновременно это достаточно рискованные были цифры, особенно как вы упоминали о Почаеве и Донецкой области, где действительно такие прецеденты были».

Он добавил, что негативные моменты были и в Киеве, а также упомянул о ситуации в Киево-Печерской лавре, которая уже на карантине и где продолжают фиксировать новые случаи инфицирования.

«К сожалению, они общались с большим количеством горожан до того, как Лавра была закрыта», – подчеркнул министр.

Одновременно Немчинов отметил, что пока трудно оценивать, каким будет конечное решение Кабмина относительно карантина.

«Будет проведен комплексный анализ рисков, только после этого уже можно будет говорить о каком-то свершившемся факте», – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, на Пасху в Донецкой области богослужения прошли в 275 культовых сооружениях, в большинстве – без нарушения общественного порядка. Храмы посетили около 3,5 тыс. верующих. При этом в Святогорской Свято-Успенской лавре пасхальные богослужения прошли с жесткими нарушением карантинных мер, в соборе присутствовало свыше 300 человек, без защитных средств и соблюдения социальной дистанции. По данным событиям полиция открыла уголовное производство.

В МВД уточнили, что ответственность понесет Игорь Яковенко (митрополит Арсений) – «гражданин Украины, как настоятель, как лицо, допустившее преступление».