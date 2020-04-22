«Даже в рукомойнике молоко у нас»: В селе на Луганщине излишки молока скармливают скоту (Фото)

Из-за закрытия рынков на время карантина селяне на Луганщине не могут сбывать свою продукцию. Владельцы коров в Боровском (относится к Северодонецку, Луганская обл.).

У жительницы села Зои Павловны – 2 коровы, они дают до 20 л молока каждые сутки. «У нас семья, два сына, невестка и внук – но мы же не выпьем столько. Муж делает творог, делает сливки. Поели – а дальше куда его? Как у Кота Матроскина: "Даже в рукомойнике молоко у нас"», – рассказывает женщина.

Сейчас молоко она продает местным жителям. Ранее за проданное молоко она получала 3 тыс. грн в месяц, сейчас – 1 тыс. грн.

При этом нужно оплатить корм, выпас животных.

Еще одна местная жительница Ирина до карантина возила молоко на рынок в Северодонецке. У женщины – сын-первоклассник. И продажа молока для нее – это единственный способ заработка. «Рынок закрыли. Сейчас с молоком проблема у нас. Нужно сбыть – а куда его сбывать? У меня 2 коровы… А если у людей 3-4 – хоть выгоняй их», – делится Ирина.

По ее словам, излишки молока фермеры скармливают скоту.

Власти объясняют, что из-за карантина торговать на рынках нельзя. И единственный выход – ждать ослабления правил карантина.

Напомним, фермеры из прилегающих к Мариуполю поселков также столкнулись с подобной проблемой – куда девать молоко, за счет чего кормить скот, как выживать самим.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»