Культурные столицы Украины: Мариуполь объявлен победителем

Мариуполь стал победителем в программе «Культурные столицы Украины». Об этом сообщает Украинский культурный фонд.

В 2020 году после прохождения всех этапов конкурсного отбора победителями программы «Культурные столицы Украины» объявлены города Мариуполь Донецкой области («Большая культурная столица», сумма гранта – 23 млн 136 тыс. грн) и Славутич Киевской области («Малая культурная столица», сумма гранта – 10 млн 990 тыс. грн).

Целью программы «Культурные столицы Украины» является содействие продвижению и развитию культуры в рамках реформы децентрализации.

Оргкомитеты, которые будут реализовывать пакеты инициатив городов-победителей, будут работать над воплощением целей программы: привлечением представителей местной культурной общественности к творческим процессам, популяризацией украинской культуры среди населения городов-победителей и региона, налаживанию и укреплению партнерства между представителями местной власти и деятелями культуры и т.д.

Город Мариуполь, получивший статус «Большая культурная столица», представил проект культурных инициатив «Диалог на языке искусства». В него вошли спектакль-инсталляция «Дорога домой», которую организаторы планируют воплотить на трассе «Мариуполь-Донецк», как символ надежды на восстановление мира, передвижная художественная выставка-мастерская PostMost, книжный фестиваль Mariupol Open Book, фестиваль классического искусства Mariupol Classic и др.

Победа в программе открывает возможность для украинских территориальных громад в будущем претендовать на статус культурной столицы Европы.

В Украинском культурном фонде также отметили, что из-за распространения коронавируса COVID-19 было принято решение о переносе реализации проектов победителей на 2021 год.