Были без масок: Красноармейский горрайсуд оштрафовал продавщиц двух магазинов

На Донетчине суды оштрафовали продавщиц двух магазинов за торговлю в период карантина без масок. Женщины оштрафованы на 17 тыс. грн каждая. Соответствующая информация размещена в Едином государственном реестре судебных решений.

Так, 9 апреля Красноармейский горрайонный суд Донецкой области вынес постановление в отношении продавщицы продуктового магазина в г. Покровске.

Сообщается, что женщина, «являясь продавцом продуктов питания, осуществляла продажу продуктов питания без средств индивидуальной защиты, а именно маски, чем нарушила п.3, п.2 Постановления КМУ №211 от 11.03.2020, а также распоряжение Покровского городского совета №160 от 11.03.2020».

«В судебное заседание лицо явилось, обстоятельства административного правонарушения не подтвердила, виновной себя в содеянном правонарушении не считает, суду пояснила, что маску сняла, больше такого не повторится», – говорится в постановлении суда.

Суд пришел к выводу, что продавец совершила административное правонарушение предусмотренное ч.1 ст. 44-3 КоАП, заключающееся в нарушении правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм.

Суд постановил признать женщину виновной и назначить наказание в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 тыс. грн. Также женщина должна оплатить судебный сбор в размере 420 грн 40 коп.

Женщина могла обжаловать данное постановление в Апелляционном суде Донецкой области через Красноармейский районный суд Донецкой области в течение 10 дней со дня его вынесения.

Уже 13 апреля тем же судом вынесено постановление в отношении продавщицы мясного магазина. Согласно документу, женщина также осуществляла продажу продуктов питания без маски.

«В судебном заседании лицо появилось, обстоятельства административного правонарушения не подтвердила, виновной себя в содеянном правонарушении не считает, суду пояснила, что маску сняла, не успела надеть», – говорится в постановлении суда.

В данном случае суд также пришел к выводу, что продавщица совершила административное правонарушение предусмотренное ч.1 ст. 44-3 КоАП, заключающееся в нарушении правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм.

Женщина также признана виновной и оштрафована на 17 тыс. грн. Также она должна оплатить судебный сбор в размере 420 грн 40 коп. Постановление может быть обжаловано в Апелляционном суде Донецкой области через Красноармейский районный суд Донецкой области в течение 10 дней со дня его вынесения.