4 новых случая за сутки: В ВСУ зафиксированы 43 случая COVID-19

В течение суток в Вооруженных силах Украины зафиксированы 4 новых случая заболевания COVID-19. Всего в армии зарегистрированы 43 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«На 07:00 22 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы 43 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, из них 4 человека выздоровели и 2 летальных случая», – говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 289 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 140 человек.

«За прошедшие сутки зарегистрированы 4 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19», – отметили в Медицинских силах.

«2-е больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Южного региона – 1 работник ВС Украины, Мукачевский военный госпиталь – 1 военнослужащий), в Винницкой и Закарпатской областях – по 1-му военнослужащему лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение», – говорится в сообщении.