Сводка из зоны ООС за 21 апреля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 7 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Старогнатовки – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ осуществляли обстрелы опорных пунктов Объединенных сил:

вблизи Крымского и Новотошковского – из минометов калибром 120 мм;

неподалеку Луганского из минометов калибром 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ из станковых противотанковых гранатометов обстреляли украинские позиции у Богдановки.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «подразделения украинской армии сегодня утром открыли огонь в пределах участка разведения сил и средств "Богдановка – Петровское", к югу от Донецка. Произведен 51 выстрел из БМП-1, выпущено 9 гранат из СПГ. Позднее украинские силовики обстреляли поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка и село Саханка на юге ДНР. В общей сложности выпущены 18 мин калибрами 82 и 120 мм, произведены 10 выстрелов из БМП. Применялись СПГ и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Березовское. Огонь велся из минометов калибром 82 мм».