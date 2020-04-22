Карантин могут ослабить в мае, но жить с ограничениями будем еще два года, – Шмыгаль

Определенное смягчение карантинных ограничений в Украине может начаться после 11 мая. Такое мнение высказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью «РБК-Украина».

«Все зависит от развития ситуации... Пока мы рассматриваем 11 мая как столь желанную границу, после которой мы ожидаем получать положительные данные, и жить в более мягком режиме. Но не факт, что так и будет. Сегодня еще никто в мире прогнозировать и предвидеть данные по коронавирусу не научился, все могут только догадываться», – сказал глава правительства.

По словам премьер-министра, в правительстве разрабатывают модели восстановления экономики после карантина.

«Мы хотим, чтобы с 12 мая у нас произошли определенные смягчения, и мы уже начали думать о развитии экономики. Поэтому мы сейчас просчитываем модели, где же находится этот баланс между жестким карантином и работой экономических секторов. Особенно критически важные сектора малого и среднего бизнеса, в которых очень большое количество рабочих мест», – сказал Денис Шмыгаль.

При этом глава правительства признал, что следующие два года мы будем фактически жить в условиях ограничений.

«ВОЗ предполагает, и мы с этим соглашаемся, что следующие два года мы будем жить в условиях противостояния этой болезни и сохранения жизни и здоровья наших людей. Поэтому здесь не должно быть иллюзий, что в мае закончился карантин и мы все вышли и все забыли», – сказал Денис Шмыгаль.

«Все страны, которые успешно преодолели первый пик заболеваемости, сегодня стоят на пороге следующих пиков, в том числе в Китае есть повторные волны. И в других странах, которые, казалось бы, первую волну прошли и, казалось бы, уже ее преодолели, сегодня уже наблюдают за началом второй волны заболеваемости. Поэтому иллюзии, что Украине удалось удержать первую волну и все в порядке, нет. Нужно учиться жить в новых условиях», – добавил глава правительства.