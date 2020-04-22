COVID-19: В штабе ООС рассказали о готовности мобильных военных госпиталей (Фото)

Мобильные военные госпитали в районе операции Объединенных сил готовы к возможному распространению коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Военные мобильные госпитали фактически работают круглосуточно. За 6 лет боевых действий на востоке Украины в них спасли сотни раненых. А сейчас военные медики должны быть готовы еще и к борьбе с новой угрозой – COVID-19.

На контрольно-пропускном пункте одного из таких госпиталей, находящегося в Мариуполе, все проходят температурный контроль. Если температура тела у кого-то окажется больше нормы, его осмотрят в специальном отделении и в случае необходимости изолируют. Далее – тестирование на коронавирус.

Также в лечебном учреждении функционирует специальное помещение с бокс-изоляторами для больных ОРЗ, прибывших из населенных пунктов, где официально зарегистрированы случаи заболевания COVID-19.

В случае пребывания больного в таком изоляторе здесь ежедневно проводится дезинфекция помещения и обработка всех поверхностей – в том числе потолка и стен. А перед тем как зайти в бокс, чтобы осмотреть пациента, измерить температуру или подать ему еду, медицинский персонал надевает специальный защитный костюм. После использования каждый такой костюм замачивается в дезинфицирующем растворе и утилизируется.

В полной готовности к приему тяжелых больных и реанимационное отделение госпиталя. Там есть приборы для искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы для экстренных выездов к больным, аппараты наблюдения состояний пациентов и др.

Сейчас в госпитале есть 30 коек с боксами для изоляции больных ОРЗ и подготовлено обсервационное отделение еще на 70 мест. В случае необходимости в лечебном заведении есть возможность развернуть 150 дополнительных коек для обсервации пациентов.

Персонал мариупольского госпиталя, как и остальных военных мобильных госпиталей, активно готовится к возможному распространению коронавируса и участвует в регулярных тренировках по организации работы в условиях строгого противоэпидемического режима.