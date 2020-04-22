На Донетчине сообщили, в каких городах выявлены случаи заболевания коронавирусом

В Донецкой области зарегистрировано 18 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

По информации департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, по состоянию на 9:00 22 апреля на Донетчине зарегистрировано 18 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Также в пресс-службе опубликовали данные по городам: в Мариуполе – 11 человек, Бахмуте – 1 человек, Белозерском – 1, Дружковке – 2, Мирнограде – 1, Славянске – 1 и в Константиновке – 1. Из этих случаев 1 летальный (г. Дружковка) и 10 человек выздоровели. Остальные продолжают лечение.

Также отмечается, что 21 апреля вечером ПЦР-лаборатория в Мариуполе подтвердила наличие коронавируса еще у 2-х жительниц Мариуполя – 44-х и 64 лет. По информации медиков, состояние здоровья обеих женщин удовлетворительное.

Напомним, за минувшие сутки, 21 апреля, в Украине зафиксированы 467 новых случаев заболевания COVID-19.