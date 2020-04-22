32 ребенка и 107 медиков: В Украине за сутки зафиксировали 467 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки, 21 апреля, в Украине зафиксированы 467 новых случаев заболевания COVID-19. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 22 апреля, в ходе ежедневного брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Глава Минздрава отметил, что среди заболевших 32 ребенка и 107 медиков.

«За минувшие сутки заболели 467 человек. Из них 32 ребенка и 107 медицинских работников. Были госпитализированы 90 человек. Зафиксированы 13 летальных случаев. При этом хорошая новость – 57 пациентов выздоровели, в том числе 9 детей», – сообщил Степанов.

Министр здравоохранения также сообщил, что в целом за все время пандемии в Украине заболели 6592 человека. «Из них 431 ребенок, а также 1245 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 424 человека, а летальных случаев – 174», – проинформировал Степанов.

Максим Степанов сообщил, что в разрезе регионов за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области – 65 и г. Киеве – 97.

Отметим, что согласно данным Минздрава, по состоянию на 9 часов 22 апреля в Донецкой области зафиксировано 16 случаев заболевания COVID-19, в Луганской – 26 случаев.