Глава правительства рассказал, как и когда будут восстанавливать работу транспорта

Работа транспорта в Украине в рамках смягчения карантина будет восстанавливаться поэтапно. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью «РБК-Украина».

«Транспорт, скорее всего, будет запускаться поэтапно. То есть, сначала – смягчение ограничений функционирования городского транспорта, но при определенных условиях и социальной дистанции. Затем перейдем к междугороднему, и только потом к межобластному сообщению, и, наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок», – сказал глава правительства.

Денис Шмыгаль также отметил, что пока нет конкретной даты, когда начнется восстановление пассажирских перевозок.

«Но от какого дня мы начнем это делать, я сейчас не могу сказать. Собственно, над этим наши аналитики работают. Мы понимаем, что массовые перевозки групп людей в замкнутых пространствах – это один из самых серьезных рисков. Поэтому снятие ограничений в этой сфере нужно рассчитывать очень внимательно и вводить очень осторожно», – сказал премьер.

Денис Шмыгаль уточнил, что ограничения на перевозки сохранятся на время карантина, который планируют продлить.

«Чтобы не бросаться громкими заявлениями, скажу, что точно не до 11 мая», – сказал глава правительства.