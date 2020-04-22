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Подтвержден новый случай COVID-19: На Луганщине рассказали детали

22.04.20 11:34
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области подтвержден новый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

По состоянию на 9:00 22 апреля в области подтвержден еще один случай заболевания COVID-19. Как сообщили в Луганском областном лабораторном центре Минздрава Украины, это человек, который был среди контактных лиц одного из больных, чей соответствующий диагноз подтвердился ранее. Он находится на амбулаторном лечении.

В настоящее время на Луганщине в целом 23 больных человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели 3 человека.

Напомним, за минувшие сутки, 21 апреля, в Украине зафиксированы 467 новых случаев заболевания COVID-19.

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