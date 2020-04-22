Бригады «скорой», работающие с больными COVID, будут получать повышенное финансирование, – Степанов

Бригады экстренной медицинской помощи, которые работают с больными COVID-19, будут получать повышенное финансирование. Как передает корреспондент «Донецких новостей» об этом сегодня, 22 апреля, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Согласно решению, которое уже принято на уровне закона, у нас финансирование, в том числе, бригад экстренной скорой помощи, которые работают с больными коронавирусной болезнью COVID-19, будет осуществляться по повышенным расценкам. В частности, будет повышена зарплата до 300%. Есть соответствующие средства, заложенные в госбюджете на это. Все без исключения бригады экстренной скорой помощи, которые определены для борьбы с COVID-19, будут финансироваться по повышенным расценкам», – сказал Степанов.

Министр также отметил, что карантинные меры, которые касаются медобслуживания, ограничивают только предоставление плановой медицинской помощи. «Они ни в коем случае не касались неотложной медицинской помощи. Как экстренной скорой помощи, так и ургентных операций, вызова семейных врачей», – подчеркнул глава Минздрава.