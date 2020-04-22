Шмыгаль рассказал, когда в Украине откроются границы

Украина начнет открывать границы не ранее, чем через 30 дней после того, как это начнут делать европейские страны. Такое мнение выразил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «РБК-Украина».

Глава правительства сообщил, что в Кабмине внимательно наблюдают за ситуацией в соседних странах.

«Мы очень внимательно смотрим на наших соседей. Надо сказать, что сегодня закрыта не только граница Украины, но закрыты и все границы наших соседей. И даже если бы мы открыли границу, никто не сможет ни заехать, ни выехать, потому что все вокруг закрыто. Сегодня закрыта и Европа, и Соединенные Штаты, а они вошли в это карантинное пике гораздо раньше нас. Например, Италия была впереди нас на месяц. То есть, мы можем наблюдать за европейскими странами, за нашими соседями – Польшей, Венгрией, Румынией – как они будут себя вести относительно границ. Мы также видим яркие примеры Германии, Испании, Италии, и, в зависимости от того как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине, если у нас будет спокойная ситуация», – сказал Шмыгаль.