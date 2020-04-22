В «ДНР» заявили, что новых случаев коронавируса не выявили

В «ДНР» за последние сутки с подозрением на заболевание коронавирусом COVID-19 взяли под наблюдение 24 человека. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«По состоянию на 11:00 22 апреля в ДНР зарегистрированы 36 случаев инфекции COVID-19. Летальных случаев нет, 2 человека выздоровели. На лечении находятся 34 человека», – утверждают в «ДНР».

«За последние сутки взяты под наблюдение 24 человека, 20 госпитализированы, 4 самоизолированы на дому. Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находятся 299 человек, 7869 человек находятся на самоизоляции на дому. Всего под наблюдением – 8168 человек. Выписаны из отделений с полным выздоровлением от ОРВИ и дважды отрицательными результатами на COVID-19 – 60 человек», – уверяют в «республике».

Напомним, 21 апреля в «ДНР» также сообщали о 36 выявленных случаях заболевания коронавирусом.