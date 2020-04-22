В «Л-ДНР» показали, как проводят дезинфекцию (Фото)

В «ДНР» проводят специальную обработку объектов, где местные жители могли иметь непосредственный контакт с людьми, у которых было подтверждено заболевание коронавирусом COVID-19. В «ЛНР» в Луганске проводят дезинфекцию городского общественного транспорта. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщают пресс-центры «МЧС ДНР» и «МЧС ЛНР».

«Сотрудники МЧС продолжают осуществлять дезинфекцию и специальную обработку жилых помещений, территорий и транспортных средств, где граждане могли иметь непосредственный контакт с лицами, у которых были подтверждены случаи заболевания COVID-19», – утверждают в «ДНР».

В частности, была проведена обработка «10 административных зданий, 11 административных помещений, 11 частных домов, 18 квартир, 2 подъездов многоквартирных домов, 1 остановочного павильона, 3 магазинов, 6 автобусных станций, 1 территории больницы и 14 транспортных средств».

«После проведения работ сотрудники МЧС осуществляют санитарную и специальную обработку личного состава, имущества и техники, задействованных при проведении работ», – уверяют в «республике».

В «ЛНР» в Луганске сотрудники «МЧС» проводят дезинфекцию городского общественного транспорта – маршрутных такси и троллейбусов.

«На минувших выходных мероприятия по обеззараживанию городского общественного транспорта осуществляли сотрудники аварийно-спасательной части Луганского государственного пожарно-спасательного отряда. Спасатели в средствах индивидуальной защиты продезинфицировали более 40 маршрутных такси и троллейбусов. Во время работы сотрудники МЧС использовали специальный дезинфицирующий раствор», – заявляют в «ЛНР».

Напомним, в «ДНР» сегодня, 22 апреля, заявили, что новых случаев коронавируса не выявили. В «ЛНР» зафиксирован 21 случай COVID-19.