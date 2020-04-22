Глава Минздрава рассказал об обеспеченности Лабораторных центров МОЗ тестами на COVID-19

Лабораторные центры Министерства здравоохранения Украины полностью обеспечены тестами для диагностики коронавируса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 апреля, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«В настоящее время в лабораторных центрах Министерства здравоохранения в наличии есть 185 тыс. амплификаций ПЦР. Также более 388 тыс. тест-систем для экстракции. Все эти центры находятся в подчинении Министерства здравоохранения. Все они обеспечены в полном объеме. Если где-то есть недостаток или остатки существенно сокращаются, мы привозим тесты в лабораторию», – сказал Степанов.