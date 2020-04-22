На Донетчине полиции сдалась 31-летняя экс-участница НВФ

В Краматорске в полицию обратилась 31-летняя женщина, которая сообщила, что некоторое время находилась в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба городского отдела полиции.

«Бывшая наемница рассказала, что во время оккупации Краматорска в 2014 году она не имела работы и средств к существованию. В начале мая 2014 года она проходила мимо блокпоста, который находился на входе в горсовет, и встретила в рядах боевиков своего знакомого. Между ними завязался разговор и мужчина рассказал, что "служит" на блокпосту и осуществляет контрольно-пропускной режим. За свою "работу" получает деньги и продукты питания поэтому предлагает и ей вступить в ряды наемников "ДНР"», – сообщили в пресс-службе.

Женщина прислушалась к знакомому и в тот же день начала «службу».

«Согласно своих обязанностей наемница разносила еду на блокпосту возле горсовета, в случае необходимости оказывала медицинскую помощь, то есть своими действиями обеспечивала функционирование блокпоста. Но через месяц своей "службы" на боевиков поняла, что подверглась пророссийской пропаганде и "уволилась"», – рассказали в полиции.

Сейчас полицейские проверяют женщину на причастность к совершению тяжких преступлений во время пребывания в составе НВФ.

В пресс-службе также напомнили, что согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, человек, находившийся в составе вооруженных формирований, добровольно вышедший из них и уведомивший об этом органы государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

«Чтобы начать новую жизнь, без необходимости постоянно скрываться и страха, нужно обратиться в полицию по телефону 050-988-05-93 или 102», – отметили в пресс-службе.