Массовая драка в Новотроицком: Один из участников госпитализирован с тяжелыми травмами

Один из участников массовой драки в пгт Новотроицкое ( Волновахский р-н, Донецкая обл.), которая произошла в пасхальное воскресенье, находится в больнице с тяжелыми травмами. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что 19 апреля 2020 года 24-летний житель Новотроицкого на почве личных неприязненных отношений нанес несколько ударов руками по голове двум мужчинам.

«Через некоторое время, последние, позвав на помощь друзей, вместе с ними на нескольких автомобилях прибыли по месту жительства своего обидчика. В результате дальнейшего выяснения отношений возникла массовая драка, участие в которой, по предварительным данным, приняли около 100 человек», – отмечается в сообщении.

Правоохранителям, которые прибыли на место происшествия, пришлось осуществить предупредительные выстрелы в воздух из табельного оружия с целью прекращения массовой драки.

«Один из участников драки с тяжелыми травмами доставлен в городскую больницу», – уточнили в прокуратуре.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что по данному факту открыты 2 уголовных производства с предварительной квалификацией по ч. 1 ч. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.