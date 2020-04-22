Как будут выводить экономику из тени и создавать рабочие места: Шмыгаль рассказал о планах правительства

Сейчас Украина имеет очень хороший шанс отбелить экономику. Такое мнение выразил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «РБК-Украина», комментируя сложившуюся из-за коронавируса в экономике ситуацию.

«Ни для кого не секрет, и расчеты международных организаций это показывают, что часть экономики Украины работает в тени. Это серая экономика, которая работает с наличными, не платит налоги, не регистрирует официально людей на рабочих местах. Соответственно, есть ситуация, когда у нас официально зарегистрировалось всего 400 тыс. безработных, а большая часть, о которой мы догадываемся, не регистрируется», – сказал Шмыгаль.

По мнению главы правительства, многие из тех, кто потерял работу во время карантина, официально не регистрируются в центрах занятости, потому что нигде не были оформлены, и надеются, что пройдет некоторое время и они снова вернутся на работу «в серой зоне».

«На самом деле ситуация сложная, мы готовы выплатить помощь, и по безработице, и помощь малообеспеченным семьям в полном объеме, кто зарегистрируется официально. Но когда человек зарегистрируется официально, он заявит о себе. Зарегистрироваться можно очень быстро, мы сделали регистрацию онлайн», – сообщил глава правительства.

Премьер-министр также напомнил, что принят закон, по которому выплаты по безработице начинаются с первого дня, независимо от статьи увольнения, конечно, если это не статья за нарушение дисциплины.

«Поэтому есть шанс, что люди зарегистрируются, войдут в такую "официальную" колею, почувствуют ее преимущества», – добавил Шмыгаль.

По словам Дениса Шмыгаля, те 500 тыс. рабочих мест, которые власти хотят создать, «они очень простые и в то же время они дадут возможность человеку месяц-два-три продержаться в условиях существующих ограничений».

«То есть зарабатывать, а не ждать, что государство выплатит какие-то мизерные средства. Работать в социальной сфере, коммунальной сфере, бюджетной, или в сферах с небольшой заработной платой, но продержаться. И это будет очень большое количество рабочих мест», – сказал глава правительства.

Также новые рабочие места будут создаваться в рамках дорожного строительства и крупного инфраструктурного проекта «Большая стройка».

«По расчетам дорожников, при вложении 80 млрд грн в эту (дорожную, – ред.) сферу, это дополнительно 20 тыс. дополнительных основных рабочих мест. Это только в этой сфере, а еще около 150 тыс. сопутствующих», – сказал Денис Шмыгаль.

«Вот у нас есть шанс создать несколько сотен тысяч рабочих мест, не только в этом году, а буквально уже в эти месяц-полтора», – отметил премьер.