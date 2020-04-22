ЕС предоставит Украине беспрецедентную сумму для противодействия COVID-19

Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии COVID-19. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь. Решение ЕС – это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде», – цитирует пресс-служба слова президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что средства ЕС помогут гарантировать макроэкономическую стабильность Украины. Благодаря такой поддержке государство сможет освободить дополнительные ресурсы для защиты граждан и смягчения негативных последствий пандемии для людей.

В целом Евросоюз выделяет около 3 млрд евро 10-ти странам-соседям. Следующее после Украины государство, которое получит такую помощь, – Тунис, которому ЕС предоставит 600 млн евро.

Предложение Еврокомиссии в дальнейшем должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС.

«Еврокомиссия рассчитывает на быстрое одобрение, учитывая актуальность проблемы. Как только это произойдет, первый транш может быть выделен как можно быстрее без дополнительных условий. Второй транш может быть предоставлен после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов уже в четвертом квартале 2020-го или первой половине 2021 года. Как и в случае с обычной макрофинансовой помощью ЕС, транши будут зависеть также от удовлетворительного прогресса страны-партнера в выполнении программы МВФ и использовании средств фонда», – отметили в пресс-службе.

Ранее в апреле Еврокомиссия уже приняла решение о выделении пакета помощи Украине в размере 190 млн евро на поддержку системы здравоохранения, экономики, малого и среднего бизнеса, защиты уязвимых категорий населения. Отдельно ЕС выделил 13 млн евро на гуманитарные нужды на Донбассе.

«Помощь Евросоюза является проявлением настоящей солидарности Европы и весомым вкладом в усилия Украины по преодолению последствий пандемии», – добавили в Офисе президента.