Министр инфраструктуры рассказал, как будут запускать транспорт и когда планировать отпуска

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий посоветовал украинцам планировать отдых не раньше второй половины лета и готовиться к новым правилам для пассажиров, передает «BBC News Украина».

По его словам, украинцев еще долго не будут пускать в метро, автобусы, трамваи, троллейбусы, междугородные автобусы и поезда. Кроме того, правительство планирует ограничивать количество пассажиров в одном вагоне. Им будут измерять температуру.

Криклий отметил, что железная дорога точно не заработает до майских праздников. Но конкретных дат ее перезапуска у правительства пока нет. Министр дал понять, что первыми возобновят движение пригородные электрички.

«Начнем с пригородного транспорта, который довозит людей в города, к промышленным объектам. Мы обсуждаем, какие ограничения будут действовать на этом транспорте: это масочный режим и меньшее количество пассажиров в вагоне. Понятно, что когда в один вагон электрички утром втиснутся 60 пассажиров, то ни о какой социальной дистанции речь не будет идти», – сказал Криклий.

Министр также предполагает, что придется говорить с работодателями, чтобы люди выходили на работу в разное время и так же в разное время возвращались.

«Нам точно придется забыть о междугородних перевозках с набитыми пассажирами салонами», – отметил Криклий.

По его прогнозам, восстановление авиасообщения будет зависеть от того, как быстро другие страны будут открывать свои воздушные ворота и куда именно будут летать. Но этого также точно не будет до майских праздников.

Министр добавил, что самые популярные направления пассажирских авиаперевозок – это Турция и Египет. Восстановление авиасообщения с Украиной будет зависеть в том числе и от того, как будут действовать именно они.

«Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть кривая заболеваний не растет», – предположил министр.

По его словам, если Украина пройдет эпидемию лучше, чем большинство других стран, то сможет открыть рынок внутренних авиаперелетов раньше международных рейсов.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что работа транспорта в Украине в рамках смягчения карантина будет восстанавливаться поэтапно.