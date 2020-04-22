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Карантин в Украине продлят: Шмыгаль назвал дату

22.04.20 13:50
Денис Шмыгаль / Фото из открытых источников
Денис Шмыгаль / Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины сегодня, 22 апреля, продлит карантин до 11 мая, поскольку в начале следующего месяца ожидается пик заболеваемости коронавирусом. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Правительство продолжает действовать на опережение. Текущая ситуация демонстрирует, что внедренные государством ограничения были своевременными и эффективными. На текущий момент в Украине один из самых низких показателей по уровню летальности от коронавируса – 2,7%», – сказал Шмыгаль.

При этом премьер-министр подчеркнул, что по данным ученых и медиков, наша страна еще не прошла пик заболеваемости.

«Моделирование аналитиков Национальной Академии наук Украины и данные Министерства здравоохранения свидетельствуют о том, что мы еще не прошли пик заболеваемости и он может наступить в начале мая. Исходя из этого, правительство сегодня примет решение о продлении карантина до 11 мая, так как по расчетам Академии наук, пика мы ожидаем в период между 3 и 8 мая. У нас есть очень четкий план выхода из карантина», – подчеркнул Шмыгаль.

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