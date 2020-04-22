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Жилье для переселенцев: Правительство одобрило соглашение с Германией (Документ)

22.04.20 14:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 22 апреля, правительство одобрило соглашение с Германией о финансовом сотрудничестве по проекту «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц». Об этом сообщил заместитель главы Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Руслан Калинин на своей странице в Facebook.

«Приветствую всех переселенцев! Только что правительство одобрило проект Соглашения с Германией о получении гранта на сумму 25,5 млн евро для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц», – сообщил Калинин.

Также он опубликовал фото документа:


Напомним, ранее Руслан Калинин сообщал о новой программе «Жилье для переселенцев», которая в 2020 году будет финансироваться Немецким банком развития KfW.

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